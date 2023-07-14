كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل الإشراف على البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها، مهندس اتصالات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مهندس شبكات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، نظم المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 13 يوليو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة سدايا هنا