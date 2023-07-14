أكدت الفنانة حورية فرغلي انها تحضر لعملين فنين، وذلك في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية استئصال الرحم بالكامل.

وقالت حورية فرغلي في أول ظهور اعلامي بعد وعكتها الصحية: «الفترة الجاية مش هتسمعوا عنى غير كل خير، مش هتسمعوا عن تعب تانى ولا عمليات، ولا حوادث ولا حاجه من دي خالص».

وأضافت فرغلي : «هحاول اللفترة الجايه اختار القصص والأدوار اللى بتحبوها، زي الأدوار المميزة زي»ساحرة الجنوب«، و»حكايات بنات«، وغيرها من أعمال تانية».

وتابعت : «بحضر لـ عملين فنيين الأول مع المخرج خالد الحجر والثاني مع المخرج أكرم فريد«.