دشنَ شيخ قبيلة المعالية الاستاذ مسفر بن محمد المعلوي، أمس الخميس الفرقة الشعبية لقبيلة المعالية وذلك في حفل زواج الشاب فيصل بن عطية المعلوي في محافظة جده؛ وقد حضر التدشين عرائف ووجهاء وأعيان قبيلة المعالية وضيوف الحفل من قبيلة الحنطة وقبائل الفقهاء وقبائل بني ذبيان وجمع غفير من أبناء القبيلة.

بعدها قدم شيخ قبيلة المعالية ونيابةً عن وجهاء وعرفاء القبيلة كلمةً ذكر فيها أن تدشين هذه الفرقة الشعبية، تأتي انطلاقاً من أهمية إحياء التراث الشعبي للقبيلة ولكي تمثل هذه الفرقة القبيلة في الاحتفالات الوطنية كالاحتفال باليوم الوطني ويوم التأسيس وغيرها من الاحتفالات، واختتم حديثة بالشكر الجزيل لكل القائمين والداعمين لهذه الفرقة.

كما قدم رئيس الفرقة الشعبية الأستاذ صالح بن مصلح المعلوي الإيذان بتدشين الفرقة الشعبية وبدء نشاطها، ثم قدم الشاعر الصلاحي والشاعر احمد بن شاطر المعلوي بهذه المناسبة قصائد شعرية نالت استحسان الحضور.

بعدها استعرضت الفرقة الشعبية بعض العروض الشعبية ايذاناً بإنطلاقة نشاطها؛ وقد شارك الشيخ مسفر بن محمد المعلوي والشيخ علي بن هلال الحنيطي وضيوف الحفل والمثقفين والوجهاء في العروض الشعبية في ليلةٍ بهيج وكرنفال حافل ممزوجاً بالاهازيج الجنوبية والتراث الشعبي الأصيل.