منحت مؤسسة ⁧‫حديقة الملك سلمان‬⁩ عقدين بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 2.3 مليار دولار لشركة نسما وشركائهم وشركة الرشيد للمقاولات، وذلك لتنفيذ مشاريع المناظر الطبيعية في الحديقة.

وتحتوي ⁧‫حديقة الملك سلمان‬⁩ بالرياض على مناظر طبيعية مختلفة في تضاريسها وتفاصيلها، تتخللها الأودية والمسطحات المائية والحدائق، وتوفر للرياض أكثر من مليون شجرة وغطاء نباتي كثيف.

ففي كل ركن تقريبًا من أركان حديقة الملك سلمان الممتدة على مساحة تزيد عن 16 كم2، ستجد فرصةً رائعة للانطلاق بحيوية وتصفية ذهنك.

ويشهد كل موسم مشاهد دائمة التغيّر في أحضان الطبيعة تتناغم بشكلٍ مثالي مع آفاق الإبداع والعبقرية البشرية، ويمثل ذلك تطويرًا فريدًا يحمل رؤيةً جريئةً، ومصدرًا للاعتزاز والفخر الكبير لكل السعوديين، وكذلك مصدرًا للإلهام لجيل اليوم وأجيال الغد القادمة.

والجدير بالذكر أن هذه العناصر معاً تُشكّل الأجواء الخلفية لاحتفالٍ لا يتوقف بالحياة، في منطقةٍ مستدامة تجمع بين الثقافة والإبداع والطموح والإنجاز؛ واللحظات والذكريات.