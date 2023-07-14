حذفت قناة JTBC المشهد المسيء للعرب و المثير للغضب في مسلسل “ملك الأرض” على موقعهم و قناتهم الرسمي

وكانت شركات إنتاج المسلسل الكوري “ملك الأرض” قدمت اعتذارا عن التصوير المثير للجدل لشخصية عربية في حلقاته الأخيرة، وتعهدت بتصحيح تلك الأجزاء.

وتسبب المسلسل، الذي شاركت في إنتاجه شركة npio Entertainment، BY4M Studio وSLL، في إثارة غضب المشاهدين في الشرق الأوسط بعد أن صورت الحلقتان السابعة والثامنة أميرا عربيا على أنه شخص يشرب الخمر ويغازل النساء، كما تعرض المسلسل أيضا لانتقادات شديدة لاختيار ممثل هندي لأداء الشخصية.

وواصل المتابعين و النشطاء إعربهم عن غضبهم مؤكدين أمهم لن يتوقفوا حتى يظهر الممثلين الذين أساءوا للعرب بأنفسهم في فيديو ويعتذرو

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