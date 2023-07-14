قامت فتاة في مشهد جريء ومختلف من نوعه، بشرح قوانين الزواج لمن يريد أن يتزوجها .

وظهرت الفتاة التي تقوم بشرح قوانين الزواج من وجهة نظرها وهي تقول خلال مقطع فيديو بثته:” اللوكيشن لازم تطمني أنت فين كل الوقت، والباسورد لازم تعطيني وأنا بعطيك الباسورد حقي علشان العلاقة تكون هادية.”

وأضافت:” الفلوس والفواتير أنا ما بدفع أي شي، وأسبوعيًا لازم يكون هناك ميعاد محدد لنا للخروج، بالإضافة إلى التواصل معًا دائمًا لعتاب بعضًا البعض .

وتابعت:” لازم يكون فيه هدايا بدون أسباب، في العمل يجب أن تمسك يدي، وإذا حضرت قبلي الأكل أنت بتسويه، وأطفالنا لا داعي نسميهم على اسم أبوك.”