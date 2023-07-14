كشفت منصة التدوين المصغر تويتر رسميًا عن إطلاق “برنامج مشاركة عائدات الإعلانات”، حيث أنه يسمح لصانعي المحتوى على المنصة بالحصول على جزء من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على التغريدات التي ينشرونها.

أوضحت تويتر إنها ستطرح هذا البرنامج على نطاق أوسع خلال شهر أغسطس، وذلك ليتمكن صانعو المحتوى المؤهلون من التقدم للبرنامج.

وأفادت مصادر صحفية بأن تويتر بدأت بالفعل دفع الأموال لبعض صانعي المحتوى المؤهلين الذين يمتلكون اشتراكات في خدمة “تويتر بلو” المأجورة.

والجدير بالذكر أن إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، قد أعلن في شهر فبراير الماضي عن البرنامج، إلا أن المعلومات المتوفرة بشأنه كانت قليلة.