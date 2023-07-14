أفاد المدعي العام في نيس لوكالة فرانس برس ، الخميس ، أن وسام بن يدر مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا لكرة القدم يخضع للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي .

وصرح المدعي العام كزافييه بونوم وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين، يوم الاثنين في بلدة بوسولاي شمال موناكو قائلًا: لا نعرف من هو الشخص الثاني.

وبحسب إذاعة فرانس أنفو، اتهمت امرأتان تتراوح أعمارهما بين 19 و20 عامًا، بن يدر وشقيقه الأصغر “بإجبارهما على ممارسة الجنس”، بعد قضاء ليلة معا.

ظهر بن يدر البالغ من العمر 32 عامًا ، آخر مرة مع منتخب فرنسا في يونيو 2022 وكان حاضرًا في وقت سابق من هذا الشهر في تدريبات موناكو التمهيدية للموسم الجديد.

والجدير بالذكر أنه تم إدانة بن يدر في أبريل الماضي، بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة تواجده مع إشبيلية وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 134 ألف يورو.