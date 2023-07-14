صرح الرئيس التنفيذي ل “الملكية الفكرية” عبد العزيز السويلم : أنه لا يشترط الحصول على إذن صاحب الصورة في حال استخدامها استخدام شخصي مع الإشارة إلى مصدر تلك الصورة ، أما إذا تم استخدام الصورة بغرض تجاري كاستخدامها في المطبوعات و التقارير و المواقع ، فهنا يجب الرجوع إلي صاحب الصورة للحصول على الموافقة من استخدام .

كما أكد السويلم علي أن كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لديه سياسة ملكية فكرية خاصة به ، وأن أي مستخدم لهذه المواقع والتطبيقات فهو يقر ويقبل شروط سياسة الملكية الفكرية بمجرد تحميل التطبيق ؛ وبذلك تنطبق عليه الإجراءات الخاصة بتلك المواقع.

وأشار د. عبدالعزيز أن تلك الأفكار التي تدور خلال أحاديث المجالس مالم تترجم إلى منتج قابل للتسجيل والحماية تكون مجردة وغير محمية ، كما وجه نصيحة في بداية حديثه عن الأفكار بعدم إعطاء أحد أفكار إلا بعد أن تتأكد من أنك قمت بحمايتها بشكل مناسب .

فيديو | الرئيس التنفيذي لـ "الملكية الفكرية" د. عبد العزيز السويلم: لا يشترط الحصول على إذن صاحب الصورة في حال استخدامها استخداما شخصيا مع الإشارة إلى المصدر#أبلغ_من_الكلام#الإخبارية pic.twitter.com/xl5ZaA51i6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2023

فيديو | الرئيس التنفيذي لـ "الملكية الفكرية" د. عبد العزيز السويلم: سلسلة التغريدات المترابطة "ثريد" تحمى أما العبارات المختصرة التي من الممكن أي يصل إليها أي شخص فهي مشاعة#أبلغ_من_الكلام#الإخبارية pic.twitter.com/p7paPAqEkT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2023