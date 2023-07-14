شهد العالم اهتمامًا كبيرًا بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أنه استحوذت على تفكير الكثيرين فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور ومقاطع الفيديو التي تم تطويرها عبر هذه التقنية “الذكية” والتي توفر قوة معالجة موازية سريعة ودقيقة.

تقنية الذكاء الاصطناعي شهدت تطورًا كبيرًا لدرجة أنه بات بإمكان مستخدميه إنشاء مقاطع صوتية بأصوات فنانين عالميين سواء أحياء كانوا أم أموات.

والدليل على ذلك كانت إعادة طرح شارة أغنية المسلسل كابتن ماجد بصوت فنان العرب محمد عبده.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، وكالعادة انقسمت آراء الرواد بين مؤيد ومعارض فمنهم من رأى أن النتيجة مذهلة وأبدوا إعجابهم الشديد بإحياء الأغنية بصوت محمد عبده