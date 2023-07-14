أقدمت امرأة في تونس على قتل زوجها حرقا بسكب البنزين عليه عندما كان نائما بحجة أنه كان يخونها.

والبداية كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بجهة رواد، وتم العثور بداخله على شخص تعرض لحروق بليغة بكامل جسده وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يتوفى لاحقا”.

و بالتحقيق مع الزوجة اعترفت بأنها هي من قامت بقتله بعد سكب البنزين عليه وإضرام النار فيه وهو نائم بعد أن اكتشفت محادثات على “واتسآب” بينه وبين صديقته، ومن ثم غادرت المنزل لقضاء بعد الشؤون

وتم توقيف الزوجة بتهمة إضرام النار عمدا في ذات بشرية الناجم عنه الموت.