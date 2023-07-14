قبض ضباط الجمارك في الصين على امرأة أثناء محاولتها تهريب خمس أفاع حية كانت قد وضعتها في صدريتها، متأملة أن لا يتنبه الموظفون لخدعتها المبتكرة.

وتفصيلاً، عزز شكل صدر المرأة المتحرك شبهات ضباط التفتيش في ميناء فوتيان، مما استدعى توقيفها وطلب خلع ملابسها ليكتشفوا الثعابين مقيدة في جوارب داخل صدرها

ويُشار إلى أن المرأة توقفت وهي تحاول الدخول بقارب إلى شينزين، وهي مدينة رئيسية شبه إقليمية، وأحد الأماكن التي يمكن للناس عبورها إلى هونغ كونغ.

والجدير بالذكر أن لوائح الجمارك الصينية تنص أنه يجب الإعلان عن الحيوانات القادمة من الخارج قبل الدخول، والخضوع للحجر الصحي لفترة بعد ذلك، وتم تسليم الثعابين إلى مسؤولي حديقة الحيوان لحفظها.