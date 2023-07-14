يعتزم نادي النصر تقديم عرضاً ضخماً للتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن الصيف الحالي.

وأكدت مصادر اليوم الجمعة أن إدارة النصر ستقدم أول عرض يتراوح بين 35-40 مليون يورو لباير ليفركوزن من أجل اللاعب “موسى ديابي”.

ويحظى ديابي بموسم استثنائي مع ليفركوزن تحت قيادة أسطورة ريال مدريد المدرب الألماني تشافي ألونسو حيث سجل 9 أهداف وصنع 8 بالدوري بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا وثلاثة أهداف في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى انضمامه إلى قائمة منتخب فرنسا في مارس الماضي.