كشفت كاميرات الرصد، عن ظهور قطيع من الذئب العربي، في محمية الملك خالد الملكية بمنطقة الرياض، وذلك بفضل الحماية البيئية المستمرة.

وشاركت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عبر حسابها بتويتر، مقطعًا مصورًا يظهر مرور ٣ ذئاب أمام الكاميرا في محمية الملك خالد بالرياض.

يُذكر أن محمية الملك خالد الملكية منتزه الثمامة سابقًا، هي محمية طبيعية تقع في مدينة الرياض، وتحولت إلى محمية ملكية في أكتوبر 2019م، كما أنها تحتوي على مناظر طبيعية متنوعة من تلال وسهول وأودية، وأنواع عديدة من النباتات والكائنات الفطرية من الثدييات والزواحف والطيور.