احتفلت طالبة ثانوية عامة في أخر يوم الامتحانات أمام مقر اللجنة في محافظة أسيوط بمصر وذلك بحضور وترتيب من الأهل

وفاجأ الشاب، الفتاة ببوكيه ورد أمام إحدى المدارس بمحافظة أسيوط، احتفالًا معها بخطبتهم وبانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وسط أصوات الزغاريد والتصفيق من زميلاتها وعائلتها، التي رتبت للمفاجأة مع خطيبها.

وقرر الشاب أن يفاجأ خطيبته للاحتفال بها عقب انتهاء الامتحانات، وبعد عناء المذاكرة طيلة الشهر الماضي، حيث تقدم بالدبل وبوكيه ورد وتعالت الزغاريد،كما حضر والدها ووالدتها وإخوتها أمام المدرسة، وعبرت الفتاة عن سعادتها بهذه المفاجأة.