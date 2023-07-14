علقت الفنانة المصرية فيفي عبده على التعليقات والانتقادات السلبية التي يوجهها لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها لمقاطع مصورة ترقص من خلالها. وخلال لقائها ببرنامج “ET بالعربي” .

أشارت فيفي عبده على حبها الشديد للرقص، مُضيفة أنها ستظل تمارس مهنتها المفضلة لها ما دامت قادرة على فعل ذلك.

وتابعت فيفي عبده قائلة: “حتى لو بلغت العمر الـ90 عامًا، وكان بإمكاني أن أرقص سأقوم بذلك، ولا أعرف ما الذي يدفع البعض لمهاجمتي. ليه الناس عايزة تمنع عني أكسجيني؟ أنا بحب الرقص جدًا، وعندي جمهوري اللي بيحبني في كل حالاتي”.

والجدير بالذكر أن فيفي عبده كانت شاركت مع معجبيها عبر صفحتها على تطبيق إنستغرام، مؤخرًا فيديو لها مع خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف. و خلال الفيديو ظهرت فيفي عبده وهي جالسة في الطائرة وإلى جوارها ليلى عبد اللطيف، لتتذكر عبده حديثًا قديمًا دار بينهما أخبرتها خلاله عبد اللطيف أنها ستعيش لعمر 80 عامًا.

مازحت فيفي عبده ليلى عبد اللطيف قائلة: “أنا وليلى عبد اللطيف اتقابلنا في رأس السنة، وقالت لي فيفي اطمني أنتي هتعيشي لـ80 سنة، دلوقتي، أنا زعلانة عايزة أكتر من الـ 80 في عايزة أطلع فوق، أنا زنقاها هنا دلوقتي عشان تقولي”. لترد ليلى عبد اللطيف قائلة: “لا لا فوق الـ80، ونحتفل بيها في عيد الـ100”.

صاحبت فيفي عبده المقطع المُصوّر السابق على إنستغرام بتعليق تقول خلاله: “طبعًا إحنا بنهزر والأعمار بيد الله وحده واللي يجي من ربنا خير و بركة بس مايمنعش إني زنقتها في الجو فوق عشان حارقة دمنا بالحاجات اللي بتقولها و بتحصل دي. لما نشوف أخرتها معاكي يا ليلي”.

كما أن فيفي عبده كانت شاركت مؤخرًا كعضو في لجنة تحكيم حفل “ملكة جمال الجنوب” في لبنان، وشاركت العديد من الصور والفيديوهات التي تُظهر كواليس الحفل مع متابعيها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.