كشف مقطع فيديو عن لقطات حصرية من تدريبات لاعبي الهلال بقيادة جورجي جيسوس .

وظهر جيسوس وهو يتولى قيادة اللاعبين الشبان بحماس وقدرة عالية، ويشجعهم على المواصلة والاستمرار .

صاحب الـ 60 عان ظهر وهو يقوم بتدريب اللاعبين الشبان كما وكأنه شاب بعمرهم، حيث جاء وهو يقودهم بتدريبات شاقة بحماس قوي .

يذكر أن جيسوس سبق وأن قاد الهلال لمدة 6 أشهر فقط في موسم 2018-2019 وحقق مع الفريق لقب كأس السوبر السعودي وخاض 25 مباراة كمدرب لأزرق الرياض وفاز في 20 وتعادل في 4 وخسر في مباراة واحدة، ليعود مرة أخرى ويستلم قيادة الفريق .

وكان جيسوس قد أبدى أمله في وقتٍ سابق في تحقيق كافة البطولات القارية والمحلية وحصد الألقاب العالمية مع الزعيم في الموسم المقبل، مؤكدًا أنه سيكون صعب على كافة الفرق وأن الكرة السعودية ستحظى باهتمام كبير حول العالم .