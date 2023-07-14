نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة اليوم الجمعة، في إحباط محاولة تهريب (130,635) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من حبوب “الكبتاجون” مُخبأة في علب تحتوي على جبن مغطى بالزعتر”، وذلك بإخفائها داخل قطع الجبن.

وأوضحت أنه وبعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).