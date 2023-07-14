أثار المصارع جون سينا نجم الـ WWE حالة واسعة من الجدل في أحدث ظهور له بمظهر أنثوي ، حيث تعجب محبوه من تحوله الغريب.

وظهر جون سينا بشعر مستعار ومكياج، حيث نشرت الشركة المنتجة لفيلم Barbie صورة لشخصية جون سينا بالعمل، والذي ظهر فيها بشعر أصفر مستعار ومكياج.

واتضح أن سبب ظهور جون سينا بذلك المظهر الأنثوي بفيلم Barbie، هو أنه يجسد شخصية حورية البحر بعالم باربي الشهير.

و كان جون سينا قد أثار صدمة لمحبيه في وقت سابق أيضا بظهوره بملابس قصيرة ومكياج خلال تصويره فيلم Ricky Stanicky في فبراير الماضي.