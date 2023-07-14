انتشرت المشاهد المقززة و الصادمة بشوارع لوس أنجلوس المشهورة بكونها عاصمة الإبداع ، و وجهة الأثرياء والمبدعين حول العالم.

فتجد القمامة منتشرة بشكل مروع في كل مكان بشوارع المدينة الكبيرة ، فى موقف يائس، وسط تخوفات كبيرة من انتشار مرض التيفود.

فضلا عن انتشار آفة المخدرات التي تلتهم أجساد وعقول الأمريكيين دون توقف، فتجد مشاهد واقعية لأشخاص دون عقول أو كائنات زومبي يتجولون بعشوائية في الشوارع كل هدفهم الحصول على جرعات مخدرة من عقارات صناعية مميتة من الفنتانيل والترانك التى تضاعف خطورتهما الهيروين والكوكايين وغيرهما.