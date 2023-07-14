كشف والد المعلمة المقتولة منذ 10 أشهر بجدة على يد زوجها طعنًا بالسكين تفاصيل القضية التي لم يظهر حينها أحد من ذوي المقتولة في الإعلام ليتحدث عنها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقدم رجل على قتل زوجته المعلمة بجدة طعنًا بالسكين بسبب خلافات بينهم.

وروى والد المعلمة وفاء تفاصيل الواقعة قائلاً:” حينها اتصل أحد أولادي وقال لي وفاء حدث معها مشكلة مع زوجها وتبغاك”، لافتًا أنه على الفور قام وأسرع إلى جدة .

وأضاف:” ملابسات الحادث هي أنها حدث بينها وبين زوجها نقاش واشتكت، وثاني يوم جاها اتصال من الشرطة فتفاجأ زوجها وتعصب ومن ثم دخل المطبخ وكسر الباب وطعنها .”

وقالت ابنة وفاء :” كنت أدري بكل شيء وأعلم أن هناك مشكلة ستحدث، وعندها أخذت أخوتي ووضعتهم في غرفة بعيدة عن الشجار.”

وأفاد والدها بأنها تحملت الضرب من أجل أبنائها، ولكن عند أول شكوى رسمية قابلها زوجها بطعنات الموت، مؤكدًا أنها تحملت ظروفه المادية وتزوجته وهو لديه طفلين .

وتابعت ابنة وفاء :” والدتي كانت تصرف علينا وعليه، هو لا يصرف أي شيء، أمي كانت مرة حنونة وما ترضى الغلط، كانت حسنة البيت وهو السيء “، لافتة أن شكوتها قبل الحادث كانت بسبب ضربه المبرح لها الذي زاد عن الحد .

وأعربت ابنة وفاء عن الألم الذي حل بها بعد وفاة والدتها، إلى جانب المعاناة التي كانت تتحملها من تصرفات أبيها، مُشيرة إلى أنها دخلت في صدمة ولكنها كانت تخشى أن تفصح عنها لإخوانها .

واختتم صالح الغامدي شقيق وفاء :” أن أبناء أخته لا ينقصهم شيء ولكن وضعهم نفسيًا متدمر بالإضافة إلى وضعهم.”

وأشار إلى أن أبناء⁧‫ وفاء شقيقته أصبحوا من التفوق دراسيًا إلى درجات متدنية ولغة الدموع تعبر عن ذلك.