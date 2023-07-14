أثار رجل قام بعرض طائرته للبيع لتجديدها غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقته في عرض البيع .

وجاء الرجل الذي قام بعرض طائرته للبيع متحدثًا بتعالي قائلاً:” هذي طائرتي الخاصة اللي تحدثت عنها وقولت أني ناوي استبدلها بطائرة أخرى أحدث، أنا في انتظار شخص ولكن تأخر علي فقولت استفيد وأعرض أقسام الطائرة.”

وأضاف:” أنا الآن بعرضها للبيع ولكن ما رح أقدر أتنازل عنها لحين توصل طائرتي الجديدة بعد أسبوعين”، وقطع الرجل حديثه عن الطائرة باتصال هاتفي تلقاه وظل يتحدث بطريقة متكبرة بينما هو يقوم ببث مقطع فيديو .

وعندما انتهى من حديثه تابع:” أنا مضطر أتحرك ولكن رح أعرضها عليكم في وقت ثاني إن شاء الله، مستعرضًا محتويات طائرته .”

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل على المقطع، وجاء من بينهم تعليق لفتاة تقول:” لون الملاعق ما هو ذهبي ليش”، بينما قال آخر :” الاول نسدد اقساط السيارة بعدين نفكر في الطيارة.”