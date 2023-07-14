هاجم مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو جماعة حزب الله وحملهم مسئولية فشل الدولة وتدمر اقتصادها.

وقال الجوزو :” لم يعد هناك دولة في لبنان، هكذا قرر ‘حزب الله’ الذي يعمل على تصدير ‘الحشيش’ والمخدرات إلى الدول العربية، ويدعي إنه هو الأقرب إلى الله من جميع الباقين” .

وأضاف “حزب الله يصمم على تخدير الشعب وإفقاره وإذلاله طمعا في أن يسيطر هو على الموقف ويستفيد من النفط المستخرج من البحر، ويستفيد من تهريب المخدرات وتجارتها، التي تجعله صاحب ثروة كبرى من المال الحرام”‘.

وتابع” حزب الله قتل منطقته في الضاحية، وأصبح شبابه مدمنين على المخدرات. والفساد الأخلاقي منتشر في كل مكان.المخدرات تذهب بالعقول ويتحول الناس الى مجانين خاضعين لهذه الآفة القاتلة والتي تقضي على أسباب الحضارة والتقدم”.