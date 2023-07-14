أثار تعليق للمعلق الرياضي المصري مدحت شلبي خلال مباراة الأهلي والزمالك أمس الخميس تفاعلًا وانتشاراً كبيراً

وسدد نجم الأهلي حسين الشحات هدفاً رائعاً في شباك الزمالك، ما أثار حماس المعلق الرياضي المشهور، قائلاً “شحات مين ياأبني انت مليونير وإحنا اللي شحاتين ”

وتغلب الأهلي المصري على نظيره الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في القمة 126 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.