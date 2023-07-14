قام أحد الأشخاص يعمل مدير داخل شركة بترول بإطلاق النار من سلاحه، على زوجته داخل شقتها بمنطقة التجمع الخامس، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

وبعد الإطلاع علي الفيديو، ووثق حادث إطلاق النار على سيدة بالتجمع الخامس، ظهر فيه المتهم وهو زوج المجني عليها، يحاول الدلوف إلى شقة زوجته، بينما يصور نجلهما الواقعة بهاتفه المحمول، ويطلب من والدته إغلاق الأبواب وعدم السماح لوالده بالدلوف للشقة، الأمر الذي دفع المتهم إلى استخدام السلاح الناري الذي كان بحوزته، وأطلق من عدة أعيرة نارية صوب زوجته.

ومن جانبها رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول لرجل الأعمال وهو يطلق النار على زوجته، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لمحاولة ضبطه وإحضاره.

ومن جهة أخرى شهدت محافظة بورسعيد، واقعة إطلاق نار على أحد الأشخاص؛ مما تسبب في تعرضه لإصابة خطيرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حيث تمت إصابة صاحب كافتيريا بطلق ناري بالبطن ببورسعيد

وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغًا من الأهالي ، يفيد بإصابة شخص بطلق ناري بالبطن، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة مجهزة، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استقبلت مستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، المصاب بسام إبراهيم جابر إبراهيم ويبلغ من العمر 34 عاما، ويعمل صاحب كافيه، ومقيم بمنطقة الإسراء عمارة رقم 1 شقة رقم 4؛ نتيجة اعتداء داخل كافتيريا .