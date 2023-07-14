أكد المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد أن التسول على مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير قانوني، موضحاً آلية التعامل في مثل هذه الحالات

وقال الجعيد :” التسول غير قانوني حتى وإن كان على وسائل التقنية، ولكن لابد أن يكون ممتهن للتسول بمعنى أن يكون قبض عليه للمرة الثانية وأكثر حتى يطبق عليه نظام مكافحة التسول ويسجن في هذه الحالة لمدة ٦ أشهر أو تطبق عليه غرامة مالية أو بهاتين العقوبتين”.

وأضاف ” لدينا نظام مكافحة الاحتيال المالي وفيه عقوبات صارمة من ٥ إلى ٧ سنوات سجن وغرامات مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، كما أن ممتهن التسول تعد جريمة تختلف عن النصب والاحتيال، ولكل منهما عقوبته ”