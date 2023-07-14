كشفت مصادر أن رابطة الدوري المحلي وضعت ميزانية مالية خاصة بالأندية الـ14 باستثناء «الأندية الكبار»، خاصة بالتعاقدات مع اللاعبين الأجانب المستهدفين من الرابطة.

وأضافت المصادر أن تلك الميزانية تتراوح بين 30 مليون ريال وحتى 75 مليون ريال، وتقوم على معيار ترتيب المراكز التي حصلت عليها الأندية في الموسم الماضي.

وأشارت المصادر إن أندية الأخدود والحزم والرياض الصاعدة من دوري الدرجة الأولى السعودي سينال كل واحد منها 30 مليون ريال، فيما ستحصل الأندية الـ11 الأخرى على مبالغ مالية أعلى لكنها متفاوتة بحيث تزيد عن الأندية الثلاثة الصاعدة من «دوري يلو».

وأوضحت المصادر أن نادي الاتفاق سيحصل على نحو 65 مليون ريال، وأكثر قليلا نادي الفتح، فيما سيحصل نادي الشباب على مبلغ بين 70 و75 مليون ريال، فيما سيحصل نادي التعاون على نحو 68 مليون ريال.

بينما سيحصل الطائي وضمك على مبالغ في حدود 60 مليونا، أما نادي الرائد فنحو 57 مليون ريال، أما نادي الخليج فسينال نحو 52 مليون ريال، ومبالغ أكثر قليلا ستكون في حوزة الفيحاء والوحدة وأبها.