كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن دعوة الحكومة البريطانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة لندن.

وأكد مسؤول بالحكومة البريطانية للصحيفة أنه لم يتم الاتفاق بعد على التجهيزات الدقيقة للزيارة، وأنه من المتوقع أن تتم في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تسعى إلى تعميق علاقاتها مع المملكة وجذب الاستثمارات.

وأضاف المسؤول البريطاني أن وقت تحديد الزيارة سيكون وفقاً لما يحدده ولي العهد، نظراً لاحتياج بريطانيا للمملكة أكثر من احتياجاتها لهم.