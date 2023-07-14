نبه استشاري التغذية السريرية، عبد العزيز العثمان، أن حالات التسمم تكثر خلال فصل الصيف.

وأبان أن مع ارتفاع درجات الحرارة تكون البيئة مناسبة جدا لنمو البكتريا والكائنات الحية الممرضة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن فصل الصيف يكثر فيه السفر والرحلات وتناول الطعام في الخارج في المطاعم أو الباعة الجائلين، وقد تكون المطاعم أو مع الباعة لا يتبعون الأنظمة الصحية المناسبة فيحدث التسمم.