ألقت شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك القبض على شخصين لاتخاذهما منزلًا شعبيًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

كما تم ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وكاميرات مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.