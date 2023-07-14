قال مشعل العتيبي مدير فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نجران أن بناء المساجد والعناية بها مما يحث عليه الدين الإسلامي.

وأضاف العتيبي أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أخبرنا «من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة»، مشيراً أن مبادرة المواطن محمد آل رزق بالتنازل عن أرضه لإنشاء مسجد في نجران بالتعاون مع جمعية العناية بمساجد الطرق، تعتبر لفتة كريمة منه.

وأوضح العتيبي أن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نوه أن الإتفاقية تمت، وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، وفقاً لما ذكره لقناة الإخبارية.