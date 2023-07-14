آثار هاتف جوال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي ظهر على طاولة أثناء إشرافه هذا الأسبوع على إطلاق صاروخ باليستي جديد بعيد المدى، تكهنات الكثير، بعدما لوحظ أنه قابل للطي.

وكشفت الصور التي نشرتها اليوم الخميس الصحيفة الرسمية الكورية الشمالية «رودونغ سينمون» هاتفاً جوالاً فضيّ اللون قابلاً للطي، وقد وُضِع في علبة من الجلد الأسود، وهو مماثل لنموذج «سامسونغ غالاكسي Z Flip» أو «Pocket S» الذي تصنعه «هواوي» الصينية.

ويعود تاريخ تلك الصور إلى الأربعاء عند إطلاق صاروخ باليستي جديد بعيد المدى عابر للقارات من منطقة بيونغ يانغ، ما أثار كثيراً من التعليقات والتكهنات حول مصدر هذا الهاتف الذكي وكيفية وصوله إلى كوريا الشمالية.

ويُعرَف عن كيم جونغ أون اهتمامه الكبير بالأجهزة الإلكترونية؛ فغالباً ما يتم تصويره وبقربه منتجات من شركة «آبل» الأميركية وبينها أجهزة كومبيوتر «MacBook» وأجهزة «iPad» اللوحية.