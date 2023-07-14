رفض لاعب مانشستر سيتي بينجامين ميندي التصريح بأي شئ بعد خروجه من المحكمة وحصوله على البراءة من كل التهم.

واكتفي لاعب مانشستر سيتي خلال لقائه مع Football Daily بكلمة “الحمد لله”، ولم يبوح بأي معلومات أخري خلال الحوار.

ويذكر أن بينجامين لاعب كرة قدم فرنسي في مركز الدفاع ولد في يوم 17 يونيو 1994 في فرنسا، يلعب حالياً مع مانشستر سيتي.