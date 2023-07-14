أعلن نادي أرسنال انضمام لاعب جديد إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد النادي أنه تعاقد مع لاعب فريق أياكس أمستردام، المدافع الهولندي جوراين تيمبر.

يذكر أن تقارير صحفية أفادت بأن صفقة انتقال اللاعب إلى نادي أرسنال 40 مليون يورو بجانب 5 ملايين إضافات.