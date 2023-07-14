كشف استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر عن أبرز الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا في فصل الصيف.

ولفت سليم الكريّع أنه هذه الأمراض تشمل التصبغات مثل النمش والكلف، كما أن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يؤثر على جودة البشرة من حيث تسريع ظهور التجاعيد وتوسيع المسام وزيادة الدهون، وذلك بحسب ما ذكره بقناة mbc.

وأضاف أن الأضرار تشمل زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان، كما نصح بتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر عند الشواطئ، بجانب وضع واقي من الشمس.