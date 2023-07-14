رفض البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط نابولي، العرض المقدم له من الأهلي، للانضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، إن الأهلي قدم عرضا هائلا لنجم وسط نابولي، لتدعيم الفريق بعد عودته إلى دوري روشن.

وأشارت الصحيفة أن “الفريق السعودي عرض على زيلينسكي عقدا لمدة 3 سنوات قادمة يحصل خلالهم النجم البولندي على حوالي 36 مليون يورو، أكثر بكثير مما سيحصل عليه في عقده الجديد مع نابولي”.

وأضافت أن “بيوتر رفض عرض الأهلي”، مشيرة إلى أنه ينتظر التوصل لاتفاق مع نابولي؛ حيث إن رغبته هي البقاء بفريق الجنوب.