وجه مختص في هندسة النقل والمرور نصيحة بشأن السيارات في فترة الصيف.

ونصح المختص في هندسة النقل والمرور،علي مليباري، بضرورة عدم تعبئة السيارة بالبنزين بشكل كامل في فترة الصيف لتوفير قدر من التهوية، وذلك حسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

كما نصح السيدات بعدم ترك المادة التي تستخدم لإزالة طلاء الأظافر في السيارة لأنها قد تتأثر بدرجات الحرارة ما قد يتسبب في اندلاع شرارة وحريق بالسيارة.