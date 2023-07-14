احتفل محترف نادي الهلال البرازيلي ميشيل مع اللاعبين بالباص وانغمس في حالة طربية رائعة بعدما تغلب الفريق على ولفسبرغر بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وظهر ميشيل وهو منغمس في حالة طربية طريفة معبرًا عن سعادته على أنغام جاك الدور، وهو يصفق ويرقص بحرارة .

صاحب الـ 27 عام ظهر وفي يديه مايك بينما اليد الثانية بها هاتف ويردد أنغام جاك الدور، والفريق منطرب ويصفق بحرارة شديدة.

وواصل ميشيل فقرته الطربية مع الفريق على أنغام Maluma الشهيرة Hawái، حيث انسجم كوليبالي ونيفيز بالأجواء الطربية وشاركوه الغناء بحماس.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التغلب على ولفسبرغر بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، حيث سجل الثنائي روبن نيفيز، ️سالم الدوسري هدفين لصالح الهلال في المباراة الودية التي جمعت بينهما.

يُذكر أن الهلال سيواجه فريق دينامو كييف الأوكراني في 19 يوليو، بينما سيواجه فريق الكويت الكويتي في 23 من الشهر ذاته.