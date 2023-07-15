عادت العلاقات بين رئيس نادي الزمالك المصري السابق، مرتضى منصور، ورئيس النادي الأهلي المصري لساحات القضاء مجددًا.

وقررت جهات التحقيق إحالة مرتضى منصو للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يوليو الجاري، بناءً على الشكوى المقدمة للنائب العام.

وتضمنت الشكوى اتهام منصور بسب وقذف محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج، وهي جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة حسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في 10 أغسطس، استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضوريا 3 أشهر بتهمه سب الخطيب وحضوره وجوبيا، كما يوجد 15 قضية أخرى ضده قيد التحقيقات، ويُنتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.

يذكر أنه تم حبس مرتضى منصور شهرا مع الشغل، وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.