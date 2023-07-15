أثار شاب قام بتوثيق شراءه لساعة تبلغ قيمتها 7 ملايين ريال ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث ظهر الشاب وهو يقوم بشراء ساعة باهظة الثمن من متجر ويقوم بتصويرها، ويستعلم عن ثمنها ليكتشف أن قيمتها تبلغ 7 ملايين ريال.

والغريب في الأمر أن الرجل لم يندهش من ثمن الساعة الباهظ وقام بتجربتها، ومن ثم شراءها؛ مما أثار غضبًا بين رواد مواقع التواصل .

وقال الرجل في مقطع فيديو قام بتوثيق شراءه من خلاله:” الصراحة إن سعرها غالي لكن تستاهل “، متسائلاً بعد شرائها هل تستاهل السعر .

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع الذي أحدث ضجة واسعة وأشعل النار في نفوس البعض، حيث جاء من بين التعليقات شخص يقول :” والله لو إنها ساعة استجابة “، بينما قال آخر:” والله لو إنها ترجع أيامي الحلوة ما أشتريها بالثمن هذا .”