تغلب النصر على فارينزي البرتغالي «الصاعد حديثا للدوري الممتاز» 5-1 وديا، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة على ملعب الغارف.

وسجل خماسية فريق النصر كل من اندرسون تاليسكا هدفين، وهدف لكل من خالد الغنام وعبدالفتاح آدم ومحمد صهلولي، بينما أحرز ماتياس هدف الفريق البرتغالى الوحيد.

ودخل النصر المباراة بتشكيلة مكونة، من نواف العقيدي، كونان، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، أيمن يحيى، مشاري النمر .

فيما لم يشارك الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، اللذين فضل المدرب البرتغالي كاسترو عدم إشراكهما، على أن يتواجدا في مباراة سيلتافيغو الإسباني يوم الاثنين.

httpv://www.youtube.com/watch?v=l_snj0vCnpM&ab_channel=AlNassrFC-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A