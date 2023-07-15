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السبت15 يوليو

تعليق مثير من شقيقة زوجة حسن شاكوش: اركب البوكس ياللا

منذ 34 ثانية
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تعليق مثير من شقيقة زوجة حسن شاكوش: اركب البوكس ياللا
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وجهت رنا شقيقة ريم طارق – زوجة حسن شاكوش رسالة لزوج شقيقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت رنا طارق في منشورا على فيسبوك: “اركب البوكس يالا”، في إشارة منها إلى التحفظ على حسن شاكوش في قسم الشرطة مؤخراً.

وكانت ريم طارق – زوجة حسن شاكوش – نشرت مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، تزامنا مع أزمتها الأخيرة مع زوجها.

وظهرت زوجة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، تردد كلمات الاغنية الشعبية الفلوس مش هتعليك لـ يارا ومحمد عبد السلام.

وظهرت زوجة حسن شاكوش، في الفيديو وهي تردد كلمات هذا الكوبليه من الأغنية: “الْفُلُوس مَش هتعليك واطى وَالنَّقْص فِيك الْكَلَام فعلاً مَش ليك.. ألبس لَو جايه عَلَيْك”.

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