شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ظهرت نرمين الفقي، بإطلالة انثوية مرتدية فستان مشجر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

يذكر أن الفنانة نرمين الفقى تنتظر عرض مسلسل “بعد النهاية” ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.