أكد المختص في طب الطوارئ في مجمع إرادة للصحة النفسية، الدكتور عبد الإله الخالدي، إن علاج الإدمان يشمل السعوديين وغير السعوديين.

وقال الخالدي خلال تصريحات تلفزيونية بقناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن علاج المرضى والمدمنين يتم بخصوصية وسرية تامة في جميع الأماكن وخاصة في مستشفى إرادة للصحة النفسية.