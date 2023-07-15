سقط الرئيس جو بايدن في هفوة جديدة بعدما حاول أن يداعب طفلة صغيرة بـ “عضها” على كتفها قبل مغادرته فنلندا، ولكن الخوف أصاب الطفلة ورفضت ذلك بشكل قطعي.

وحدث ذلك أثناء مغادرة الرئيس الأمريكي لهلسنكي يوم الخميس، عندما استقبل بايدن موظفي السفارة الأمريكية وعائلاتهم قبل ركوب الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو كيف يميل الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما نحو فتاة صغيرة تحملها والدتها ويحاول أن يعضها على كتفها، وبدت الفتاة الصغيرة خائفة خلال الواقعة وأدارت رأسها في وقت لاحق عندما حاول بايدن، تقبيلها على رأسها.