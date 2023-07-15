أطلق الخبراء تحذيرًا من أن الألم أو الانزعاج بعد تناول الطعام قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الكبد. وبحسب the sun، فإن الأعراض الشبيهة بعسر الهضم شائعة لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض.

وقد يعاني الناس من حرقة المعدة والانتفاخ والغثيان والقيء، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، مع ذلك، يمكن التخلص من هذه العلامات بسهولة باعتبارها عسر الهضم، وهو عادة ما يكون غير ضار، لكن من المهم أن تكون متيقظًا للمخاطر المحتملة حيث قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان الكبد.

وغالبًا لا تحدث الأعراض على الإطلاق في المراحل المبكرة ، وبمجرد حدوثها من الضروري التصرف بسرعة، فيما تقول NHS إن العلامات سهلة الاستبعاد التي يمكن أن تؤثر على عملية الهضم تشمل: ألم في الجانب الأيمن العلوي من بطنك أو في كتفك الأيمن، أعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى انتفاخ شديد في البطن لا علاقة له بتناول الطعام، فيما على نطاق أوسع ، تشمل المؤشرات الأخرى ما يلي: فقدان الوزن (أكثر من 5 % من وزنك الطبيعي خلال 6 إلى 12 شهرًا)، اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان )، حمى، مثير للحكة، بول أغمق وبراز شاحب، الشعور بالمرض، فقدان الشهية، نتوء في الجانب الأيمن من بطنك، الشعور بشكل عام بالتوعك أو ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.