وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن اتفاقية بناء القدرات لاستخدام تطبيق “مع المزارع – NARC” على الهاتف المحمول، بهدف تقديم الإرشادات عن تربية الحيوانات وطرق الزراعه الجيدة، وكذلك حالة الطقس ومواعيد المحاصيل.

وقال المهندس رواد سويدان: أن هذا التطبيق بمثابة منصة إرشادية تُقدم نصائح للمزارعين عن تربية الحيوان، وعن حالة الطقس، ومواعيد المحاصيل، والحصاد وما بعد الحصاد، وكذلك يوفر أسعار الخضار والفاكهة بالسوق، كما توفر للمزارعين منصة رقمية للتواصل مع بعضهم البعض.

ووفقا للبنك الدولي، فإن الأردن يعتبر من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، إذ أن نصيب الفرد من المياه سنويا 97 مترا مكعبا فقط، وأدى النمو السكاني ووجود اللاجئين وتغير المناخ، إلي تطور تلك المشكلة وتزايدها.

وأضاف سويدان: أن هذا التطبيق يهدف إلي معرفة كمية المياه المناسبة لكل محصول، دون زيادة أو نقصان، حتي لا تتفاقم أزمة المياه أكثر، وفي نفس الوقت يكون هناك قدرة علي الزراعة.