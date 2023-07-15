يعد مطار غاتويك بلندن ثاني أكبر المطارات في بريطانيا، وقرر الموظفون تنظيم إضراب لمدة ٨ أيام، من نهاية يوليو وبداية أغسطس، وذلك احتجاجا علي تأخر مستحقاتهم.

ومن المتوقع إلغاء مئات الرحلات، في أكثر أوقات العام ازدحاما، فإن هذا الاضراب يأتي مزامنا لعطلة الصيف.

وبحسب موقع سيريوم للبيانات والتحليلات المتعلقة بالطيران: فإن ٤٤١٠ رحلة مقدر لها الإقلاع في هذه المدة، بعدد ركاب يصل لنحو ٨٤٠ ألف مسافر.