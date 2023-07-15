فاجأت فتاة والدها في موقف مؤثر وأهدته سيارة تقديرا منها له.
وظهرت الفتاة وهي تشير لوالدها إلى السيارة الأمر الذي فاجأه وغمرته السعادة واحتضن ابنته بمشاهد مؤثرة.
فاجأت فتاة والدها في موقف مؤثر وأهدته سيارة تقديرا منها له.
وظهرت الفتاة وهي تشير لوالدها إلى السيارة الأمر الذي فاجأه وغمرته السعادة واحتضن ابنته بمشاهد مؤثرة.
اولا الاب يقدم كل حياته لابنته ولايحتاج تصوير ذلك
ثانيا البنت قدمت هدية لوالدها فكان التصوير والنشر
ثالث طمس وجه الاب واظهار وجه البنت لماذا هل لان وجه الاب عورة او لان الاب عنده خصوصية لكن بنته لايوجد عندها خصوصية عجيب جدا لكن كن يعرف البنت يعرف والدها
الله يبارك في البنت مشاءالله