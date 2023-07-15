فاجأت فتاة والدها في موقف مؤثر وأهدته سيارة تقديرا منها له.

وظهرت الفتاة وهي تشير لوالدها إلى السيارة الأمر الذي فاجأه وغمرته السعادة واحتضن ابنته بمشاهد مؤثرة.