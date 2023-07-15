أكد خبير الطيران عبد الله الشهراني أن المملكة تملك اليوم 28 مطارا، مشيراً إلى أن بعض الطيارين السعوديين لم يقودوا السيارة أبدا.

وقال الشهراني :” هناك دول مجاورة لا تمتلك الا مطار أو اثنين، والمملكة تمتلك 28 مطار بل كانت تمتلك أكثر من ذلك في عهد الملك عبد العزيز حيث اكتفي بالمطارات المجاورة لها”.

وروى الشهراني قصة الطائرة الداكوتا مبينا سبب امتنان السعوديون لها حيث قال ” طائرة الداكوتا أهديت من الرئيس روزفلت للملك عبد العزيز عندما قابله في البحيرات، وهذه الطائرة استطاعت لها فضل كبير لأنها استطاعت أن تربط أرجاء دولة كبيرة شبه أوروبا الغربية في أقل من ساعتين”.

فيديو | خبير الطيران م. عبد الله الشهراني: تملك المملكة اليوم 28 مطارا وبعض الطيارين السعوديين لم يقودوا السيارة أبدا#مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/XzuiyKaH0H — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2023